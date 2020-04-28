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Haberler Ekonomi Halkbank'tan flaş açıklama: Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye aldık

'tan flaş açıklama: Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye aldık

Halkbank'tan flaş açıklama: Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye aldık

28.04.2020, 17:16

Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor...

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