Otellerde sezona 15 Haziran hazırlığı

Dünya turizmi bu yıl yaz sezonunu Kovid-19’a göre planlıyor. Umudunu kesen İspanya sezonu açmayacak. İtalya’da, uluslararası turizm olmayacak. Türkiye’de iç pazara güvenle ‘15 Haziran’ hazırlığı var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya turizm sektörü üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Turizmde halihazırda dünyanın en güçlü ülkesi İspanya bu yıl turizm sezonunu açmayacak. İtalya ise kendi içinde bir turizm planı yapıyor. Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İspanya ve İtalya'daki umutsuzluk, bu yıl özellikle yaz turizminde değişecek sistemlerin de önemli bir göstergesi oluyor. Türkiye'de ise öngörü seyahatlerin mayıs sonunda başlayacağına yönelik.

KADEMELİ HAREKET

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, toplum sağlığı açısından Türkiye'nin sağlık sisteminin gücüyle çok büyük başarı sağlamaya devam ettiğini belirtirken, bu açıdan İspanya ve İtalya gibi ülkelerden önce turizm sezonuna başlayabileceğini söyledi. İşler şöyle konuştu:

"Kontrollü uçuşların ve uçuş güvenliğinin sağlanması durumunda insanlarda bir seyahat isteği oluştu. Bir buhran yaşanıyor ve bunun ardından kendini tatile bırakmak isteyenler var. Tesislerde iç pazarla 15 Haziran sonrasında başlayıp ardından Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları, Rusya-Uzak Doğu ile devam edip, en son temmuz sonu gibi İngiltere ve Almanya ile kademeli bir turist ağırlama dönemi planlanıyor. Tabii seyrek bir hareketten bahsediyoruz."

İNGİLTERE UMUDU

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Ali Tunç Batum, Türkiye'nin temkini elden bırakmadan ve tesislerin sertifikasyon sistemi ile haziran ortasından sonra turizmi açmaya kontrollü olarak hazır olabileceğini söyledi.

Batum, "Bayram sonrası hemen bir canlanma ihtimali düşük. Sınırlı bir turist akışı olacak. İç pazar dışında ben İngiltere'den umutluyum. Hava sahalarının açılmasıyla hem birkaç büyük İngiliz tur operatörü, hem de misafirlerimiz uçmaya niyetli. Ağustos gibi başlayabilir. Yine temmuz sonu gibi de Rusya açılabilir. Bizler hazırlıklarımızı yaptık. Birtakım hastanelerin bulaşıcı ünitelerinde kullandığı gibi temizlik konusunda ultraviyole ve ozon teknolojilerini otellere adapte edeceğiz" dedi.

KURUL, TÜM BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Başkanlığında 'Türkiye Turizm Hijyen Standartları Kurulu' oluşturuldu. Ersoy'un daha önce açıkladığı sertifikasyon sistemini sağlayacak kurul, turizm tesislerinde her zaman sağlanan standartların üzerine yenilerini ekleyerek, tüm bulaşıcı/salgın hastalık risklerine karşı üst düzey bir savunma sistemi oluşturacak. Turistin otele gelişinden tedarik zincirine kadarki tüm süreçlerinin yönetimi planlanıyor.

ODADA ULTRAVİYOLE

Mehmet İşler'in verdiği bilgilere göre, tesislerin sertifikasyonunu sağlayacak sistemde açık büfelerin paketli sistemle idaresi, havuz sularının kontrolü, şezlong ve masa mesafesi, mal getirim standardı, mutfak ve oda temizlik standartlarına kadar düzenlemeler var. Odalar, çıkan kişiden sonra 4-8 saat arası havalandırılacak, kağıt ve plastik malzeme kullanılmayacak, odaların temizliği ultraviyole (UV) ışınları ile gözden geçirilecek. Çarşaflar tek kullanımlık olacak. Personel sağlığı takipte olacak, her hizmet sonrası dezenfeksiyon uygulanacak.

PLANLAR YAPILDI

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Türkiye'deki iyileşme sürecine paralel olarak, kontrollü iç hat uçuşlarının mayıs sonunda başlatılacağını hatırlattı. Çağlar, "Her şeyden önce toplum sağlığımız için bu iyileşme sürecinin devamı çok önemli. Biz Swissôtel Resort Bodrum Beach olarak bu süreçte çalışan ve misafir sağlığını gözeterek otelimizi kapattık. Ama verilerdeki iyileşmenin devam etmesi ve bakanlığın bu yönde karar alması durumunda biz de yeniden açılış için hızlıca hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Hem mimari, hem de genel anlayış olarak otelimiz sosyal mesafe kurallarına göre tasarlandı" dedi.