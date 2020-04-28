Türk şoförler karantina dolmadan dışarı çıkacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamının sağlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını bildiren Bakan Pekcan, ihracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla önemli bir adım atıldığını belirtti. Pekcan, "İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verilecek" dedi.

72 SAAT KURALI GELDİ

Ülke dışına çıkmayacak şoförlerin 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları gerektiğine dikkati çeken Bakan Pekcan, "Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı getirildi. Yabancı şoförlerin Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişleri Ruhsar Pekcan ne izin verilmiştir" açıklamasını yaptı.