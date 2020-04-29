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Haberler Ekonomi 1 milyon 515 bin haneye elektrik tüketim desteği

1 milyon 515 bin haneye elektrik tüketim desteği

1 milyon 515 bin haneye elektrik tüketim desteği
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 yılını dolduran "elektrik tüketim desteği" uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Selçuk, program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladıklarını kaydetti. Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri karşılanıyor. Bu kapsamda ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ila 106 lira destek veriliyor.

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