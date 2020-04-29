Altın fiyatları ne kadar? 29 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 29 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 382,40 liradan işlem gördü. İşte 29 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 384,10 TL

SATIŞ: 384,27 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 617,10 TL

SATIŞ: 630,70 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.230,40 TL

SATIŞ: 1.261,00 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ:2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL