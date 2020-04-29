Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri için Trabzon Limanı'nı kullanacak. Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "Fatih sondaj gemisi artık Karadeniz'de olacak. Sondaj faaliyetleri başladığında ekonomik anlamda da katkıları olacaktır" dedi.
Fatih sondaj gemisi Karadeniz’de çalışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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