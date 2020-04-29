İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa’dan

kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği bölge olan bilinen İzmir'in Kemapaşa ilçesinde "kırmızı altın" olarak da bilinen kirazın hasadına başladı. Kiraz üreticisi ve ihracatçısı olan Kemalpaşa Tarımı Destekleme ve Geliştirme Derneği (KEMTAR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özken, "Bu yıl erkenci kiraz olarak adlandırılan "burlent" ve "early bearly" cinsi kirazlar, havayolu ile Uzak Doğu'ya gönderildi" dedi.