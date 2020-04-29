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Haberler Ekonomi İkinci el pazarı dip seviyede

pazarı dip seviyede

İkinci el pazarı dip seviyede
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Korona virüs salgını ikinci el araç sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Normal zamanda bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasası, bu sıralar durgun seyrediyor. Salgının etkisiyle sosyal izolasyon süreci ve şehirlerarası yolculukların izne bağlanması, ikinci el araç alım satımlarında yüzde 50 düşüşe neden oldu.

'FİYATLAR DÜŞMEZ'
Oto galericiler, kısıtlamanın kalkması ile birlikte piyasaların hareketleneceğini ve fiyatların tekrar yükseleceğini söyledi. Piyasalarda zorunlu bir kırgınlık olduğunu ifade eden oto galerici Uğur Potur, "Vaka sayılarının düşmesi, şehirlerarası gidiş gelişlerin açılması ve bazı kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte eski günlere döneceğimizi düşünüyorum. Haziran ayının sonuna doğru artmasını öngörüyoruz. İkinci el araç fiyatlarında düşüş olacağını düşünmüyorum. İkinci el piyasası, tamamen sıfır piyasası ile endekslenmiş bir piyasa. Sıfır araç üretimi şu anda olmadığı için ikinci ele daha çok talep olacak" açıklamasını yaptı.

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