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Haberler Ekonomi İş yeri aracını özel işinde kullanan tazminatsız kovulacak

İş yeri aracını özel işinde kullanan tazminatsız kovulacak

İş yeri aracını özel işinde kullanan tazminatsız kovulacak
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Yüksek Mahkeme; işyeri aracını özel işlerde kullanan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasının önünü açtı.

Şoför olarak çalıştığı şirkete ait otomobille annesini ziyaret eden işçi, tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan şoför, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ücret, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi. Davalı şirket avukatı ise davacının iş saatlerinde kullanmak üzere teslim edilen aracı kendi özel işlerinde kullandığını, uyarılmasına rağmen defalarca davranışından vazgeçmediğini dile getirdi.

YARGITAY BOZDU
Mahkemenin 'tazminat ödenmeli' kararı ise Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay kararında, "İşçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır. Davacının eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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