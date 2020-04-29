Türkiye korona virüs sonrasına hazırlanıyor

Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın dikkatini çekerken, salgın sonrasında atılacak adımları da planlıyor. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, dünya ekonomisindeki resesyon beklentisini hatırlatırken KOBİ’lerin süreçten avantajlı çıkması için tüyolar verdi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, korona virüs ile mücadele sürecini ve sonrasını değerlendirdi. Bu süreçten gıda, sağlık, sağlık ekipmanları, temizlik ve hijyen ekipmanlarının üretimi ve hizmetlerine yönelik sektörlerin güçlenerek çıkacağını düşündüğünü belirten Uzkurt, "Elektronik ticaret, online alışveriş gibi hizmetler sunan işletmeler ile buna bağlı olarak lojistik sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin daha avantajlı bir durumda oldu. Bu da günümüz dünyasında dijitalleşmenin ve elektronik ticaretin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

PROAKTİF DAVRANMALIYIZ

Ülke olarak süreci iyi yöneten ve aynı zamanda yönlendiren bir aktör olacak şekilde proaktif davranılması gerektiğini söyleyen Başkan Uzkurt, "Tüm bu yaşananları iyi okuyup iyi analiz ederek, ülkemize ve işletmelerimize yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı en işlevsel şekilde hazırlamak. Hem makro hem de mikro politikalar anlamında ciddi adımlara ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Bu adımları da devletimiz atıyor zaten. Bu sürecin sonunda bugün, gelişmiş ülkelerin riskli olan gelişmekte olan ülkelerden çekmiş olduğu sermaye, tekrar yeni yatırımlar için yeni pazarlar aramaya başlayacak. Bu anlamda ülkemizin bu sermayenin geleceği adres olması açısından da büyük avantajlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için önemli bir fırsat olacaktır" diye konuştu.

FIRSATLAR TAKİP EDİLMELİ

Kriz sonrasına hazır olunması gerektiğini kaydeden Uzkurt, "Önemli fırsatlarla karşılaşacağımızı ümit ediyorum. Öncelikle KOBİ'lerimizin, gerek kamu kurumları gerekse bankalar yolu ile bu süreçte kendilerine sunmuş olduğu destekleri çok yakından takip edip, bunlardan yararlanmaları gerekiyor. Her firma kendi sektörü ile ilgili bu dijital pazarda oluşan yeni pazar fırsatlarını iyi okumalı, verileri iyi analiz etmeli ve buna göre dijital ticarette yeni bir stratejik yol haritası hazırlamaları kaçınılmaz görünüyor" dedi.

'MAKİNE ALINIR AMA NİTELİKLİ PERSONEL BULUNMAZ'

Salgınla mücadele sürecinde tasarrufun önemini vurgulayan Başkan Cevahir Uzkurt, "Personel çıkarmadan, KOBİ'lerimizin diğer bütün masraflardan tasarruf edecekleri tedbirleri almaları gerekiyor. Kriz sonrasında KOBİ'lerimizin bağışıklığını kaybetmemeleri için onları ayakta tutacak, kapasite ve kabiliyetlerini koruyacak adımlar atılıyor. Kapanmaların, personel çıkarmaların önüne geçmek önemli. Çünkü ihtiyacınız olan makine ve teçhizatı bir şekilde alabiliyorsunuz, ancak nitelikli personele ihtiyacınız olduğu zaman kaybettiğiniz nitelikli personeli bulmanız inanın hiç de kolay olmuyor" dedi.