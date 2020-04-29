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Haberler Ekonomi Uluslararası turizm yüzde 45-70 daralabilir

Uluslararası yüzde 45-70 daralabilir

Uluslararası turizm yüzde 45-70 daralabilir
Giriş Tarihi: 29.4.2020

OECD tahminlerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası turizm ekonomisindeki daralmanın boyutunda hastalığın süresi ile seyahat ve turizm faaliyetlerinin toparlanma hızı belirleyici olacak. Bu yılın ilk yarısında uluslararası yolcu trafiğindeki düşüşün yüzde 41 ila 51 arasında olması beklenirken, bu da hava yolu şirketlerinin işletme gelirlerinde 124 milyar dolara varan potansiyel bir kayıp anlamına geliyor. Turizmin ise en az yüzde 45 daralması öngörülüyor.

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