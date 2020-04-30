9.7 milyon metrekare alan ekime açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekilmedik bir karış toprak kalmasın' talimatı doğrultusunda ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanı tarıma açacak. Türkiye'de işlenen tarım alanı varlığı 23.1 milyon hektar civarında.

YÜZDE 75 TOHUM HİBESİ

BU çerçevede, 15 milyon 387 bin hektarda tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, 3 milyon 525 milyon hektarda meyveler, içecekler ve baharat bitkileri, 790 bin hektarda sebze, 5 bin hektarda süs bitkileri üretimi yapılıyor. Bakanlığın 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programı kapsamında Türkiye için hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışı sağlanması hedefleniyor. Üreticileri bu dönemde üretime yönlendirecek program kapsamında belirlenen illerde yazlık ekim yapılacak ve arazilerde tohumun yüzde 75'i hibe edilecek. 6 bin 700 ton sertifikalı tohumun ekimi 364 bin dekar alanda yapılacak. İlk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek ürünün toplam rekoltesi 80 bin ton olacak. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olacak. 20 milyon lira bütçeli bu proje ile 220 milyon liralık bitkisel üretim değerine ulaşılacak.



ÜRETİCİYE 18 MİLYON EKİMDEN ÖNCE DESTEK

Karadenizbirlik, yağlı tohumlarda bu yıl yapılacak ekim öncesi çiftçiye ayni ve nakdi olmak üzere 18 milyon liralık kredi desteğinde bulundu. Birliğin her kampanya döneminde olduğu gibi bu yıl da üretici ortaklarını 'tarlaya tohum atmadan' desteklemeye devam ediyor. Birlik, 2020 yılı ekilişleri için de üreticilerin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı oldu.