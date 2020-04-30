Altın alışverişlerini düğün iptalleri vurdu

Para ve yatırım uzmanı İslam Memiş, Kovid-19 nedeniyle 2020 yılında düğün yapacakların yüzde 50'sinin düğünlerini Ekim, Kasım ve Aralık aylarına, yüzde 25'inin de 2021 yılına ertelediğini, yüzde 25'inin ise sadece nikah yaparak düğünden vazgeçtiklerini belirtti. Düğünlerin iptali ya da ertelenmesi, korona virüsü salgını sürecindeki altın alışverişlerini olumsuz etkilerken, altın fiyatlarının geçen yıla oranla artması yüzünden, alış veriş yapmayanların ise parası cebinde kaldı. Memiş, düğün için bir ailenin 390 lira sevisiyene kadar yükselen altın fiatları ile 40-50 bin lira civarında altın alışverişi yaptığına, geçen yıl ise altının gramının 237 lira civarında olduğu düşünüldüğünde, düğünlerini erteleyenlerin kara geçtiğine dikkati çekti.

SADECE NİKAH YAPTILAR

Korona virüsü salgını düğünleri de etkiledi. Sezonun birinci dönemindeki düğün rezervasyonlarının yarısı ertelendi, bir kısmı ilerleyen aylara ertelenirken, bir kısmı da sadece nikahla yetindi. Bu durum, fiyatların çok yükseldiği altın sektörünün ise durgunluk yaşamasına neden oldu. Altın sektörünün temsilcileri, Kovid-19 salgınının piyasalar üzerindeki etkisini hafifleteceği yaz sezonunda alış verişlerin hızlanmasını umut ediyor.





TEMMUZ'DA HAREKETLENİR

Bu yıl Temmuz ayı itibariyle düğünlerin ve altın alışverişlerinin yoğunlaşacağını tahmin ettiğini söyleyen, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yıl Eylül, Ekim, Kasım aylarında altın fiyatlarının 350-360 lira bant aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Bunun da altın fiyatlarındaki gerileme ile düğün yapacak vatandaşlarımıza iyi bir fırsat sunmuş olacağını düşünüyoruz. Bir düğün evi için geçen yılla bu yıl arasında ciddi fiyat farkı var. Geçen yıl 25 bin lira civarında altın alış verişi yapan bir ailenin bu yıl gelen zamlarla 40 ila 50 bin lira arasında bir ödeme yapması gerekiyor. Ancak sezonun 3. yarısı, Eylül-Ekim sonrası altının 350 bandına gelerek, alıcılarını biraz daha rahatlatacağı fikrindeyim."

Fatih ŞENDİL