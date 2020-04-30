Altın fiyatları ne kadar? 30 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.538,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 382,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Nisan Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 383,27 TL
SATIŞ: 383,47 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 616,50 TL
SATIŞ: 630,10 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.229,10 TL
SATIŞ: 1.259,90 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL
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