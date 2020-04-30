Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 30 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? soruları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Peki koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Nisan Perşembe altın fiyatları...