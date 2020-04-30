Aydın’da sulu tarım ile 1.2 milyarlık gelir

Aydın'da Devlet Su İşleri'nin projeleri çerçevesinde sulu tarım yapılan 995 bin dekar tarım arazisi, ülke ekonomisine 1.2 milyarlık katkı sağlayacak. Modern sılama projelerini geliştirerek uygulayan DSİ, Aydın'da 995 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturdu. 2020 yılı sulama sezonunda 995 bin dekar arazide sulu tarımla birlikte ülke ekonomisine 1.2 milyarlık katkı sağlanacak.

MEHMET KAVAS