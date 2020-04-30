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Haberler Ekonomi Aydın’da sulu tarım ile 1.2 milyarlık gelir

’da sulu tarım ile 1.2 milyarlık gelir

Aydın’da sulu tarım ile 1.2 milyarlık gelir
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Aydın'da Devlet Su İşleri'nin projeleri çerçevesinde sulu tarım yapılan 995 bin dekar tarım arazisi, ülke ekonomisine 1.2 milyarlık katkı sağlayacak. Modern sılama projelerini geliştirerek uygulayan DSİ, Aydın'da 995 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturdu. 2020 yılı sulama sezonunda 995 bin dekar arazide sulu tarımla birlikte ülke ekonomisine 1.2 milyarlık katkı sağlanacak.

MEHMET KAVAS

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