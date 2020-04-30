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Haberler Ekonomi Balıkesir’de nefes kredisi başvurusu başladı

’de nefes kredisi başvurusu başladı

Balıkesir’de nefes kredisi başvurusu başladı
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula 'Nefes Kredisi' başvurularının yeniden başladığını duyurdu. Kula kredilerin 2020 yılı için anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli olacağını söyledi. En fazla 20 ay vadeli Nefes Kredileri'nde ise brüt faiz oranının yıllık yüzde 7.50 olarak uygulanacağı, kredi kullandırılmada maddi teminat istenmeyeceği, kredi azami limitinin ise 100 bin lira olacağı belirtildi.

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