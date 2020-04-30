Benzinlik marketleri korona zengini oldu

Korona virüsü salgını akaryakıt istasyonlarındaki marketlere ilgiyi artırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde istasyonların market cirosu, benzin ve motorin cirosuyla kafa kafaya yarışıyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında benzin ve motorin satışları azalırken, benzin istasyonlarındaki marketlerin satış cirosu, akaryakıt satışlarından elde edilen ciro ile yarışır hale geldi. Özellikle kısıtlamanın başlamasından hemen önce ve bittiği ilk dakikalarda istasyon marketlerinde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar sigara, su, kola ve atıştırmalık almak için bu marketlere akın ediyor. Bir akaryakıt şirketinin İzmir yetkilisi Kerem Vazgeç, "Kısıtlama günlerinde marketlere daha fazla talep oluyor. Vatandaşlarımızın stok yapmasına gerek yok. Bunları bir güne sığdırmayalım, diğer günlere de yayabiliriz. Her malımızdan fazla fazla var. Bu şekilde yapılırsa hem bizim hem de vatandaşların sağlığı için daha iyi olur. Kısıtlama öncesi ve sonrasındaki kuyruklara gerek yok" dedi.