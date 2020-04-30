Çocukluk hayalini keçi çiftliğiyle gerçekleştirdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2007'de kurduğu keçi çiftliğinde elde edilen sütle yoğurt, peynir ve kefir üretimi yapan Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

'KADINLAR DAHA YATKIN'

Robert Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Funda Özer Baltalı'nın kurduğu çiftlikte keçi sayısı 1000'i aştı. Babasının doktor olduğunu ve çiftçi bir aileden gelmemesine karşın küçük yaşlardan beri çiftçiliğe ve doğal hayata ilgi duyduğunu söyleyen Baltalı, "Bu işte kadın olmak avantaj sağlıyor. Hayvanlara, gıda üretimine, hijyene daha yatkın olduğu için kadınların bu işe daha uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kadın olarak bu anlamda şanslıyız. Hayvancılık ve süt üretimi beni çok mutlu ediyor. Bütün yıl burada yaşıyorum. İşin her aşamasında bulunuyorum" diye konuştu.