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Haberler Ekonomi İşsizlik ödeneği erken yatırılıyor

ödeneği erken yatırılıyor

İşsizlik ödeneği erken yatırılıyor
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektiklerini belirterek, işsizlik ödeneğini hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Korona virüsüyle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmalarını ve kalabalık ortamlara girmemelerini istediklerini belirten Selçuk, "Geçen ay olduğu gibi bu ayın işsizlik sigortası ödemelerini de hak sahiplerinin banka hesaplarına yatıracağız. Ödeme tarihini öne çektik. 26 Nisan'a kadar IBAN numaralarını bildirenler, paralarını banka hesaplarından alabilirler. IBAN'ını bildirmeyen veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerine ise ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak" dedi. Hak sahipleri PTT'den TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini alacak. Kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler dünden, 6-8 ile bitenler de bugünden itibaren PTT'den İşsizlik Ödeneğini çekmeye başladı.

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