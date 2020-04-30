‘Milletin sofrasına el uzatana geçit yok'

Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bakan Albayrak, uzun süredir gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçecek, gıda enflasyonunu gündemden çıkaracak adımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu sürecin başında tarladan sofraya uzanan zincirin hakkaniyetli kurulması konseptinin yer aldığını belirten Albayrak, "Kovid-19 salgını gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya gösterdi. Ticaretin sekteye uğradığı, ülkelerin kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalıştığı küresel kriz dönemlerinde en önemli meselenin gıda arz güvenliği olduğu görüldü" diye konuştu.

HELE ŞU SÜRECİ ATLATALIM

Albayrak, üretim planlaması yanında, stokçulara ve milletin sofrasına el uzatanlara imkan vermeyeceklerini vurgulayarak, "Özellikle son birkaç aydır gıda enflasyonunda, Tarım ve Orman, Ticaret ve bizim bakanlığımızın ekipleriyle önemli süreci başlattık. Ben buradan fırsatçılara şunu söylüyorum: Şu Kovid-19 süreci, sokağa çıkma yasakları bir geçsin, normalleşme sürecinde çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde gerek fiyatlar, gerek stoklama noktasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yine aynı fırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız"



TARLADAN EVE SAĞLIKLI ZİNCİR

Dijital Tarım Pazarı Platformu'nu, tarladan sofraya kurulacak sağlıklı zincir ve üreticilere sunduğu imkanlar açısından çok önemsediğini söyleyen Bakan, platformu teşvik etmek için bu anlamda destekler sağlayabileceklerini belirterek, "Bu tip oluşumların teşvik edilmesi öncelikli amaç olmalı. Rekabetçi olması açısından buna olumlu bakarız" diye konuştu.

KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK PROGRAMI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın oda ve borsalara kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdiğini dile getirdi. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7.5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" dedi.