Nazilli’ye Millet Bahçesi

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi. Erim, "Nazilli Polis Okulu'nun bulunduğu alanı Millet Bahçesi yapmak için İçişleri Bakanlığı'ndan istedik. 9 Ocak'ta yapılan ihalenin ardından proje tamamlandı. Mevcut ağaçları koruyarak, Nazilli'ye güzel bir millet bahçesi kazandıracağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ