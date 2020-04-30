PTT günlük para çekme limitini yükseltti

Son dakika... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. PTT, corona virüs ile mücadele kapsamında daha önce 3 bin TL`ye çıkardığı günlük para çekme limitini 5 bin TL`ye yükseltti.

PTT'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"PTT olarak corona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkardık.



Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM'lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL'den 3 bin TL'ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz."