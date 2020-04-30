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Haberler Ekonomi PTT günlük para çekme limitini yükseltti

günlük limitini yükseltti

Son dakika... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. , corona virüs ile mücadele kapsamında daha önce 3 bin TL`ye çıkardığı günlük limitini 5 bin TL`ye yükseltti.

PTT günlük para çekme limitini yükseltti

30.04.2020, 09:53

PTT'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"PTT olarak corona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkardık.

Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM'lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL'den 3 bin TL'ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz."
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