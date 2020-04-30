Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 1 Milyon Yazılımcı projesine rekor başvuru

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi.

1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.



Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.@1milyonistihdam pic.twitter.com/a1lNp0bnM3 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 30, 2020

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