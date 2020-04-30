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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 1 Milyon Yazılımcı projesine rekor başvuru

Son dakika: açıkladı! 1 Milyon Yazılımcı projesine rekor başvuru

, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek." dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 1 Milyon Yazılımcı projesine rekor başvuru

30.04.2020, 10:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,10:16

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi.

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