“Enflasyon Temmuz’da hızla düşüşe geçecek”

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, yeni Enflasyon Raporu'nu paylaştı. Temmuz'dan itibaren hızla enflasyonun düşüşe geçeceğini belirten Uysal, 2020 ve 2021 enflasyon tahminlerini açıkladı. Uysal, IMF ile herhangi bir kaynak ya da swap girişimi olmadığını da dile getirdi. Uysal şunları söyledi:

KÜRESEL OLUMSUZLUK

■ Salgının hızla yayılması ekonomileri birçok kanaldan etkiledi. Küresel tedarik zinciri ve üretim üzerinde olumsuz etkisini gösterdi. Korona virüsü salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümlerindeki zayıflama derinleşmektedir. Salgının küreselleşmesiyle gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda fon çıkışları gerçekleşmiştir.

■ 2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi. TL'de değer kaybı görüldü ve oynaklıklar arttı. Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ekonomideki güçlü seyir Ocak-Şubat döneminde devam etti.

İSTİKRAR SAĞLANACAK

■ Yılın ilk çeyreğinde çekirdek enflasyon göstergeleri ılımlı seyretti. Enflasyonda tahmin belirsizliği arttı. Etkileri sınırlandırmak amacıyla nakit akışına yönelik tedbir seti koyduk. Fonlamanın önemli kısmını döviz karşılığı TL swap işlemleriyle karşıladık.

■ TL ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik ve öngörülebilirlik artırılmıştır. İhracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik reeskont kredi düzenlemeleri yaptık. DİBS Piyasası likiditesinin desteklenmesine yönelik adımlar attık.

■ Ham petrol varsayımını 60 dolardan 32 dolara şeklinde düzenledik. Yüzde 11 gıda enflasyonu ise yüzde 9.5 olarak güncelledik. 2020 sonunda enflasyon tahmini yüzde 7.4, 2021'de ise yüzde 5.4 olacağı tahmin edilmektedir. Orta vade düzeyinde yüzde 5'te istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.



IMF İLE GİRİŞİMİMİZ YOK

Mal ve hizmet ihracatında beklenen yavaşlamaya rağmen cari işlemler dengesinin emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir. Araçları fiyat ve finansal istikrar doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.

■ Merkez bankalarıyla swap görüşmelerimiz sürüyor. Daha fazla merkez bankasıyla swap hattı kurulmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Rezervlerdeki dalgalanmanın geçici olduğunu söyleyebilirim. Kurlar üzerindeki baskı giderek azalacaktır.

■ IMF ile kaynak ya da swap girişimimiz yok.