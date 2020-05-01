İZTO salgının etkilerini kurulla aşacak

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Kovid-19 salgını dolayısıyla 'Stratejik Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulu' kuracaklarını bildirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Mart-Nisan ayları meclis toplantısında konuşan Özgener, salgının oluşturduğu tahribatı en aza indirmek amacıyla 'Stratejik Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulu' oluşturmayı planladıklarını kaydetti.

STRATEJİ BELİRLEYECEK

Özgener, kurulda ticaret hayatını kolaylaştıracak faaliyetlerin planlanıp hayata geçirileceğini belirterek, "Kurul, kriz sonrasındaki süreçlerin yönetimi, ekonomik ve sosyal rehabilitasyon konularında çalışacak. Özellikle KOBİ'lerin benzer krizlerle baş edebilmeleri için kurumsal yönetim stratejileri, mali dayanıklılıklarının arttırılmasına yönelik finans teknikleri ve inovasyon konularında yol haritaları belirlenecek" diye konuş