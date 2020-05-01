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Mart ayı ihracatı 13.5 milyar dolar

Mart ayı ihracatı 13.5 milyar dolar
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Türkiye'nin ihracatı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalatı yüzde 3.1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 181.6 artarak 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2019'da yüzde 89.5 iken, yüzde 71.3'e geriledi. İhracat Ocak-Mart'ta ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 42 milyar 749 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 10.3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolara çıktı.

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