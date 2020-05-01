Nef dijital satış ofisi açıldı

Korona virüs salgınının etkilediği onlarca farklı sektörden biri de gayrimenkul. İnşaat süreçleri hızla devam ediyor olsa da Türkiye'de konut satın alma tercihleriyle birlikte, gayrimenkul firmalarının satış süreçlerinde de önemli değişimler yaşanıyor. Evden çıkmayan müşterilerine dijital kanallarla ulaşan gayrimenkul şirketleri, onlarca farklı teknolojileri de hayatımıza soktu. Son 4 yılda, 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren şirket şimdi de, korona virüs salgını boyunca evde kalan müşteriler için 'Nef Online' dijital satış ofisini hayata geçirdi.



NEF İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, yaklaşık 3 haftadır mevcut müşteriyle test ettikleri dijital satış ofisini tüm ziyaretçilerin kullanımına açtıklarını söyledi. Çelik, müşterilerin Nef Online üzerinden dilerlerse hemen dilerlerse ileri tarihli bir görüşme randevusu oluşturabildiklerini söyledi.