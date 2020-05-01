  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Nef dijital satış ofisi açıldı

Nef dijital satış ofisi açıldı

Korona virüs salgınıyla birlikte perakende sektörünü etkisi altına alan dijital dönüşüm artık gayrimenkul sektöründe de etkilerini gösteriyor. Sektörün önemli firmalarından biri olan Nef, dijital satış ofisi ‘’ı tüm müşteriler için kullanıma açtı.

Nef dijital satış ofisi açıldı
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Korona virüs salgınının etkilediği onlarca farklı sektörden biri de gayrimenkul. İnşaat süreçleri hızla devam ediyor olsa da Türkiye'de konut satın alma tercihleriyle birlikte, gayrimenkul firmalarının satış süreçlerinde de önemli değişimler yaşanıyor. Evden çıkmayan müşterilerine dijital kanallarla ulaşan gayrimenkul şirketleri, onlarca farklı teknolojileri de hayatımıza soktu. Son 4 yılda, 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren şirket şimdi de, korona virüs salgını boyunca evde kalan müşteriler için 'Nef Online' dijital satış ofisini hayata geçirdi.

NEF İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, yaklaşık 3 haftadır mevcut müşteriyle test ettikleri dijital satış ofisini tüm ziyaretçilerin kullanımına açtıklarını söyledi. Çelik, müşterilerin Nef Online üzerinden dilerlerse hemen dilerlerse ileri tarihli bir görüşme randevusu oluşturabildiklerini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nef dijital satış ofisi açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA