Pakdemirli kiraz hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferansla İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz hasadı şenliğine katıldı. Afyon, İzmir, Manisa ve Muğla'daki hasatlara da bağlanan Pakdemirli, Türkiye'nin kiraz üretiminde dün-yada birinci, ihracatta ise dördüncü sırada yer aldığını hatırlatarak, "Ge-çen yıl 834 bin dekarda 664 bin ton kiraz ürettik. Ağaç başına verim 31 kilo, dekar başına verim ortalama 734 kilogram oldu. Toplam üretimin yüzde 65'ini İzmir, Bursa, Manisa, Amasya, Afyon, Konya, Isparta, Niğ-de, Denizli ve Çanakkale üretti.

DESTEK BİZDEN ÜRETMEK SİZDEN

Yani Anadolu kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tam bir kiraz yurdu. Kirazdaki 2018/2019 dönemi yeterlilik derecemiz de yüzde 114,8. Bu da bizim kiraz işini oldukça doğru yürüttüğümüzü gösteriyor" dedi. Pakdemirli, kiraza verilen destekleri de sayarak, "Standart fidan kullanım desteğimiz 100 TL, sertifikalı fidan kullanım desteğimiz 280 TL, mazot desteğimiz 15 TL, gübre desteğimiz 4 TL, katı organik-organomineral gübre desteğimiz 10 TL, ayrıca organik tarım, iyi tarım uygulamaları, küçük aile işletmesi, biyolojik ve biyoteknik mücadele, toprak analizi ve düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması desteklerimiz de üreticimizin yüzünü güldürüyor. Yani biz diyoruz ki destek bizden üretmek sizden" dedi.