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Trafiğe 3 ayda 219 bin 747 araç katıldı

Trafiğe 3 ayda 219 bin 747 araç katıldı
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Türkiye'de Ocak-Mart döneminde 219 bin 747 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 13 bin 956 aracın kaydı silindi. Trafikteki taşıt sayısı 205 bin 791 arttı. Mart sonu itibariyle trafiğe kayıtlı taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.69 artarak 23 milyon 361 bin 22'ye yükseldi. Bunların yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.4'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüsler oluşturdu.

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