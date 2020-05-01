‘Üretim ve ticari gücümüzü maksimuma çıkarmalıyız’

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Kovid-19 salgınının ardından üretim, ticaret ve tedarik gücünün en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti.

İYİ SINAV VERİYORUZ

Kestelli, borsanın video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen Mart ve Nisan ayı olağan meclis toplantısında, pandeminin en başından itibaren acil eylem planı oluşturduklarını söyledi. Salgının tüm dünyada tarım ve hayvancılık başta olmak üzere yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kestelli, "Salgın sonrası küresel düzeyde yaygınlaşmasını beklediğimiz içe kapanma eğilimine karşı, tüm faktörleriyle üretim, ticaret ve tedarik gücümüzü maksimuma çıkarmamız hayati önemdedir. Bunun için çok iyi kurgulanmış bir çıkış stratejisine ihtiyacımız var. Kriz yönetiminin başarıyla uygulanması orta vadede iyileşmeyi getirecek, iyileşme de ülkemizin önündeki fırsatlarla büyüme penceresini açacaktır. Türkiye, bu salgınla mücadelede örnek bir sınav veriyor" dedi.