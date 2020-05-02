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Aydın’ın ihracatı 750 milyon dolar

Aydın’ın ihracatı 750 milyon dolar
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Aydın'ın ihracatı ülke genelinde korona virüsü salgınına rağmen yükselişe geçerek 750 milyon dolar bandını aştı. Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, 12 aylık ihracatın 752 milyon dolara ulaştığını söyledi. Geçtiğimiz Mart ayında ildeki ihracatın yüzde 6'lık artışla 65 milyon dolar gerçekleştiğini dile getiren Şahin, "Yılın ilk 3 ayında ihracatımız 9.7 artışla 178.6 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 2.1 artışla 752 milyon dolara yükseldi" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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