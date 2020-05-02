‘Bayram sonrasında sanayi normalleşecek'

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ramazan Bayramı'ndan sonra ihracata yönelik sanayide normalleşme olacağına inandığını belirtti. Yorgancılar, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği online toplantıda, Kovid-19 salgını sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Otomotiv fabrikalarının yüzde 30 kapasiteyle çalıştığını belirten Yorgancılar, "Mayıs böyle geçer, bayram sonrası sanayide biraz daha olumlu yöne gidilecektir. İhracat yaptığımız ülkelerden sipariş iptalleri beklerken sadece erteleme geldi.

SAĞLIK VE GIDA ÖNEMLİ

BU tür gelişmeler de bayram sonrası normalleşme sürecine gireceğimizi gösteriyor. Müşteriler satın alıp almama konusunda, sanayici ise 'satabilir miyim?' endişesinde. Çarkların kontrollü bir şekilde dönmesi lazım. Konut, giyim ve gıda insanlar için her zaman gerekli. 10 milyonluk arabanız, yatınız olsun binip gezemedikten sonra anlamı yok. Sağlık ve gıda ise geleceğin sektörleri" dedi.