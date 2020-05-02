Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek. Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.