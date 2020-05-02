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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Son dakika haberine göre, , 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek. Citigroup ve 'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

02.05.2020, 20:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Albayrak, 6 Mayıs Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00'da telekonferans aracılığı ile görüşecek.

Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.

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