OSB’lerde sağlıklı üretim seferberliği

Türkiye'de 2 milyon kişinin istihdam edildiği 335 organize sanayi bölgesinde korona virüsü salgınına karşı tedbirler artırılıyor. Kocaeli'nde faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerindeki işletmeler Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma kapsamında salı günü itibariyle çalışanlarına Kovid-19 testi yaptırmaya başlarken, gözler diğer sanayi bölgelerine çevrildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, pilot bölge seçilen Gebze'den gelen sonuçların fikir vereceğini belirterek, "Tüm sanayi bölgelerimizin altyapısı tarama için müsait, hızlıca organize edilebilir" dedi.



KORUMAYA ALINACAKLAR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Kocaeli Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Test Merkezi'nde firma çalışanlarına Kovid-19 testi yapılmaya başlandı. Test numuneleri saha ekipleri tarafından fabrikalara gidilerek alınıyor ve laboratuvara götürülüyor. Gebze'de pilot olarak başlayan daha sonra ihtiyaca göre diğer sanayi bölgelerinde başlatılacak bu uygulama ile hem üretim sürecek hem de çalışanların sağlığı koruma altına alınacak.

ALTYAPI TARAMAYA MÜSAİT

OSB'lerin Türkiye'deki sanayi üretiminin yüzde 33'ünü temsil ettiğini belirten OSBÜK Başkanı Kütükcü, "Organize sanayilerin kendi bünyelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği merkezleri var. Ortak sağlık merkezlerinde taramalar yapılabilir. Sanayininyoğun olduğu Gebze'de sanayiciler kendi çalışanlarına yönelik salgına karşı ön almak için tarama çalışması başlattı" dedi. Kütükcü hükümetten, Türkiye genelinde bir tarama yönünde karar çıkması durumunda hızla organize olabileceklerini söyledi. Kütükcü, taramaya ihtiyaç görülmesi durumunda kullanılacak kitlerin temini konusunda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılacağını kaydetti.



ÖNEM SIRASINA GÖRE ÜRETİM

Organize sanayi bölgelerinde Kovid-19'a karşı alınan önlemlerden biri de 'iş sürekliliğini sağ-lama kuralı'. Buna göre mal ve hizmet üretiminin önem sırasının belirlenmesi, faaliyetlerin kritik ve kri-tik olmayanlar olarak gruplanması gerekiyor. Salgınla mücadele sürecinde işyerinin faaliyetlerini sürdür-mesini sağlayacak şekilde asgari çalı-şan sayısı belirlenecek. OSBÜK Başkanı Kütükcü, bu dönemde, 'Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiyem' çağrısı ile yola devam ettiklerini söyledi.

Hazal ATEŞ