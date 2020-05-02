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Haberler Ekonomi ‘Panikle alışverişte enflasyon yükselir’

‘Panikle alışverişte yükselir’

‘Panikle alışverişte enflasyon yükselir’
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını döneminde aylarca evde kalınacakmış gibi panik duygusuyla alışveriş yapılmaması gerektiğini belirterek, "İhtiyaç dışı alışveriş hem kartlara yüklenilmesine hem de enflasyonun artmasına yol açar" uyarısında bulundu. Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın dolayısıyla alışveriş kültürünü bir yana bırakan vatandaşların fiyat ve kalite kontrolü yapmadıklarına işaret etti. Aylarca evde kalınacakmış gibi alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan Palandöken, "Panikle ve sosyal mesafe hiçe sayılarak yapılan alışverişler tüm çabaları geriye götürür. İhtiyaç dışı alışveriş enflasyonun artmasına yol açar" dedi.

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