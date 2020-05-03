  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi 250 milyon maske ücretsiz dağıtıldı

250 milyon ücretsiz dağıtıldı

250 milyon maske ücretsiz dağıtıldı
Giriş Tarihi: 3.5.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu olmadığına değinerek, "Salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık" dedi. Türkiye'nin üretimdeki büyük kapasitesi sayesinde bunu başardıklarını ifade eden Varank, "Türkiye salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttı. Öncelikle tabii ki kendi insanımızın ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE 'VEREN EL' OLDU
Varank, bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin pandemi döneminde yaptığı yardımlarla "veren el" konumuna geldiğini belirterek, bugüne kadar 120 ülkenin Türkiye'den yardım istediğini, 55 ülkeye maske, tulum gibi koruyucu ekipman gönderildiğini ifade etti. Yerli otomobil çalışmalarına da değinen Varank, "Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda şu anda bir öteleme yok. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyorlar" dedi.

HAZAL ATEŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

250 milyon maske ücretsiz dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA