250 milyon maske ücretsiz dağıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu olmadığına değinerek, "Salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık" dedi. Türkiye'nin üretimdeki büyük kapasitesi sayesinde bunu başardıklarını ifade eden Varank, "Türkiye salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttı. Öncelikle tabii ki kendi insanımızın ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE 'VEREN EL' OLDU

Varank, bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin pandemi döneminde yaptığı yardımlarla "veren el" konumuna geldiğini belirterek, bugüne kadar 120 ülkenin Türkiye'den yardım istediğini, 55 ülkeye maske, tulum gibi koruyucu ekipman gönderildiğini ifade etti. Yerli otomobil çalışmalarına da değinen Varank, "Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda şu anda bir öteleme yok. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyorlar" dedi.

HAZAL ATEŞ