Anneler Günü’nü bir hafta kutlayacağız

Anneler Günü, bu yıl tüm dünyada korona virüs salgınının gölgesinde kutlanırken Türkiye bir ilke imza atacak. Her yıl Mayıs'ın ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü bu yıl bir haftaya yayılacak, virüs nedeniyle uzun zamandır evden çıkamayan anneler moral bulacak. "Anne sevgisini 365 güne, anneler günü kutlamasını bir haftaya yayalım" kampanyası pazartesi günü başlayacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları annelere ziyaretler hafta içi yapılırken, çiçekçi esnafı da hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanmasına karşın Türkiye, İtalya, Avustralya, Belçika, Danimarka ve Finlandiya'da aynı güne denk geliyor. Avrupa ülkeleri bu yıl 8 Mayıs'ta kutlayacak, Türkiye ise bu özel günü haftaya yayacak. Salgınla mücadele kapsamında devam eden kısıtlamalar nedeniyle alışveriş merkezleri, mağazalar kapalıyken çiçekçiler açık olacak.



ÇİÇEKÇİ ESNAFI UMUTLU

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, uzun zamandır evden çıkamayan annelerin morale ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu mutlu günde annelerimizi çiçeklerle sevindirelim. Orkidelerimizi, güllerimizi, karanfillerimizi, kır çiçeklerimizi hazırladık. Çiçekçiler camiası hazırlıklarını tamamladı. Bu kampanya hem annelerimizin hem de çiçekçi esnafın yüzü gülecek. Esnafımız için can suyu olacak" dedi.



■ HAZAL ATEŞ

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