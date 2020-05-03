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İhracattaki kısıtlamalar esnetildi

İhracattaki kısıtlamalar esnetildi
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Türkiye yeni tip korona virüsün etkisini ve yayılma hızını kırarken normalleşme adımları kapsamında ticarette yaşama kısıtlamalar da esnetilmeye başladı. Hem yerli üretimdeki artış hem de solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki hızlı düşüşle birlikte solunum cihazı ihracatındaki ön izin şartı kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye'de ihtiyaç baskısı azaldı" dediği solunum cihazları ve bunların sarf malzemelerinin ihracatı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı. Yine büyük talep patlaması yaşanan etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

Korona virüs ile mücadelede hasta ve ölüm rakamlarını azaltan Türkiye, normalleşme için yol haritasını devreye aldı. Bu kapsamda AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılırken, sınırlamalar gibi normalleşme kararları da arka arkaya gelmeye başladı. Kademeli bir geçiş öngörülürken, en az riskli alanlardan başlanarak, sonuçlara bakılarak yeni adımlar da devreye girecek.

■ HAZAL ATEŞ

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