Kiraz Pazarı Şehzadeler’in gururu oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesinde bulunan Kiraz Pazarı'nda çiftçi ve tüccarların taleplerini dinleyerek yeni yapılan bin metrekarelik kapalı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Çelik "Dünya'da Kuzey Küre'nin ilk Kirazı Şehzadeler ilçemizde üretiliyor. Bu yıl da yılın ilk kiraz hasadı yapıldı. Şehzadelerimize kazandırmış olduğumuz bu Kiraz Pazarı örnek bir projedir. Çiftçilerimizin ürettiği binlerce ton kiraz bu pazarda tüccarlar tarafından alınarak dünyanın 4 bir yanına ihraç ediliyor" dedi.





■ CÜNEYT HASÇELİK

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