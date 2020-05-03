  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular ne zaman başlıyor?

'nin indirim kampanyasına başvurular ne zaman başlıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi () Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak. Peki kampanyadan faydalanma şartları nelerdir? İşte detaylar...

TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular ne zaman başlıyor?

03.05.2020, 12:04

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 6 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

İndirimden faydalanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksidi 2018 sonuna kadar başlamış konut ve iş yerlerinin sahipleri yararlanacak. İndirim kampanyasına taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular ne zaman başlıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA