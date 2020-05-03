Türkiye’nin tütün ambarında mesai başladı

Denizli'de tütün üreticileri, fideleri toprağa dikmeye başladı. Üretimin yoğun olarak yapıldığı Kale, Tavas, Beyağaç, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde, tütün dikimine başlandı. Sera altında yetiştirilen fideleri toplanmasının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan çiftçiler ve mevsimlik tütün işçileri, traktöre takılan dikim makinesi ile fideleri toprakla buluşturuyor. Türkiye'de üretilen 70 bin ton tütünün 19 bin tonunun Denizli'de yetiştiğine dikkat çeken Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli'nin Türkiye'nin tütün ambarı niteliğinde olduğunu söyledi.

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