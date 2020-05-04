AVM’lerde ciroya endeksli kira nefes aldıracak

Normalleşme adımları kapsamında AVM'ler 11 Mayıs itibariyle kapılarını açmaya hazırlanırken, mağaza ve dükkânlar kademeli olarak açılacak. Türkiye'deki 436 alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanları, sinema, berber, düğün salonlarından kira bedeli alınmamaya devam edilecek. İstanbul ve Ankara'daki bazı büyük AVM'ler Haziran'dan itibaren ciroya endeksli kira alarak işletmelerin toparlanmasına yardımcı olacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin "AVM'ler kapalı kaldığı sürece boyunca, kiracılara herhangi bir fatura kesilmemesi ve kiracılardan herhangi bir bedeli talep edilmemesi" yönündeki tavsiye kararını anımsatarak kapalı dükkânlara fatura kesilmemesi mesajını verdi.

İKİ TARAF DA HAKLI

AVM işletmecileri, kira almamaları durumunda güvenlik, temizlik, bakım, ısıtma, elektrik faturalarının karşılanması konusunda sıkıntı yaşanacağını dile getiriyor. Kiracı mağazalar ise kira ve maaşlar konusunda zorluk yaşayacaklarını ifade ediyor. Bazı perakendeciler ilk etapta kiraların bir süre ciroya endekslenmesini ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir süre daha etmesini talep ediyor. İstinye Park Mayıs'ta kira almayacağını, Haziran'da yüzde 30 alacağını, Zorlu Haziran için yüzde 20 alacağını açıkladı.

HAZAL ATEŞ