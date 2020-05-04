Ramazan Bayramı öncesi bankalar birbiri ardına bayram kredisi paketlerini de açıklamaya başladı. Bayram kredisi kampanyalarını duyuran bankaların teklifleri, müşterilerin ilgisini çekiyor. Bu kampanyalarda 3 ay erteleme, 60 ay vade, düşük faiz, internetten başvuru, dosya ve sigorta masrafı desteği gibi promosyonlar da bulunuyor. Uzmanlar, bayram kredilerinin, diğerlerine göre avantajlarını şöyle sıralıyor:
● Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.
● Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.
● Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.
● Kampanyaları karşılaştırıp en düşük faizi bulabilirsiniz.
Bayrama özel krediler alıcısını bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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