Bayrama özel krediler alıcısını bekliyor

Ramazan Bayramı öncesi bankalar birbiri ardına bayram kredisi paketlerini de açıklamaya başladı. Bayram kredisi kampanyalarını duyuran bankaların teklifleri, müşterilerin ilgisini çekiyor. Bu kampanyalarda 3 ay erteleme, 60 ay vade, düşük faiz, internetten başvuru, dosya ve sigorta masrafı desteği gibi promosyonlar da bulunuyor. Uzmanlar, bayram kredilerinin, diğerlerine göre avantajlarını şöyle sıralıyor:

● Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.

● Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.

● Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.

● Kampanyaları karşılaştırıp en düşük faizi bulabilirsiniz.