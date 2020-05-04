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’te dar gelirli vatandaşa konut müjdesi

Buharkent’te dar gelirli vatandaşa konut müjdesi
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilk toplu konut projesini başlattı. Başkan Erol, belediyenin öz kaynağıyla yapılacak olan toplu konutlardan elde edilecek gelirle de, ilçeye 24 derslikli okul kazandıracaklarını söyledi.Toplu konut projesinin ön talepleri alınmaya başlanırken ihale Temmuz ayında gerçekleştirilip bir ay sonra ilk kazma vurulacak. AK Partili Başkan Erol, "Buharkent'in en güzide yeri olan İstiklal Mahallesi'nde 90 toplu konut inşa edeceğiz. Projede 2 blok 43 adet 2+1, 2 blok 47 adet 3+1 daire ve 4 işyeri seçenekleri olacak. 15 ayda tamamlanacak toplu konutların sahipleri talep yoğunluğuna göre kura ile belirlenecek" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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