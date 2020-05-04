Çalışanlara işbaşı öncesi korona testi

Yeni tip korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak başarı gösteren Türkiye, normalleşme sürecinde de örnek adımlar atacak. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde fabrikalar ve AVM'ler başta olmak üzere açılacak işyerlerinde çalışan bulaştırma riskleri dikkate alınarak testler yapılması planlanıyor. Bu testlerle illerin hangi mahallelerinde virüs fazla ya da çalışan kesimlerde nerelerde yoğunlaşıyor bunlar belirlenecek. Organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve işletmelerde çalışanlarda virüs ile ilgili belirti olmasa bile testler yapılacak. Gebze Sanayi Bölgesi'nde bu çalışmalar başladı.

Normalleşme kapsamında açılacak yerlerin çalışanlarına da test yapılması planlanıyor. Örneğin AVM'lerin açılmasından önce buralarda çalışanlara ulaşılıp virüs testleri yapılacak. Kovid-19'a yakalanan ancak belirti göstermeyen varsa tespit edilip sistem dışında tutularak başkalarına bulaştırmaları önlenecek.

ZÜBEYDE YALÇIN