Erkenci patateste hasat başladı

Patatesin önemli üretim merkezlerinden olan İzmir'in Ödemiş ilçesinde taze patates hasadı başladı. Fiyatların tarlada 2 liranın üstünde olduğunu belirten üreticiler, piyasanın korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle olumsuz etkilenmemesini diledi. Ödemiş'te patates üreticiliği ve tohum bayiliği yapan Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de "Bu yıl Adana ve Datça'da da sökümler gecikti. Adana ve Ödemiş patatesinin aynı anda piyasaya girmesi söz konusu. 20 Mayıs'tan sonra sökümler hızlanır. Haziran ayında da sona erer" dedi.