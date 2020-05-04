Kartla harcamanın yüzde 27’si internetten

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayınlanan 'Kovid- 19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi Bülteni'nde harcama kalemlerine göre tüketicilerin haftalık ve aylık banka kartı/ kredi kullanımları ele alındı. Buna göre 24 Nisan haftasında tüketici harcamaları, bir önceki haftaya göre tutarı 2,3 milyar TL azaldı, yapılan toplam harcamaların yüzde 27'si internet üzerinden yapıldı.