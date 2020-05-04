Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayınlanan 'Kovid- 19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi Bülteni'nde harcama kalemlerine göre tüketicilerin haftalık ve aylık banka kartı/ kredi kullanımları ele alındı. Buna göre 24 Nisan haftasında tüketici harcamaları, bir önceki haftaya göre tutarı 2,3 milyar TL azaldı, yapılan toplam harcamaların yüzde 27'si internet üzerinden yapıldı.
Kartla harcamanın yüzde 27’si internetten haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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