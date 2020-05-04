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Haberler Ekonomi Kartla harcamanın yüzde 27’si internetten

Kartla harcamanın yüzde 27’si internetten

Kartla harcamanın yüzde 27’si internetten
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayınlanan 'Kovid- 19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi Bülteni'nde harcama kalemlerine göre tüketicilerin haftalık ve aylık banka kartı/ kredi kullanımları ele alındı. Buna göre 24 Nisan haftasında tüketici harcamaları, bir önceki haftaya göre tutarı 2,3 milyar TL azaldı, yapılan toplam harcamaların yüzde 27'si internet üzerinden yapıldı.

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