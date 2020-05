Kırmızı ette aracı ortadan kalkıyor!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üretimden tüketime bir zincir oluşturacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesinin özellikle kırmızı et sektöründe aracıları ortadan kaldıracağını söyledi. Çelik, "45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, bazı kısımları ile 60 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Burada ne üretici ne vatandaş kazanamıyor, yalnızca aracı kazanıyor. Bu sistemle aracılar tamamen ortadan kaldırılacaktır" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) devreye sokması özellikle üretici kesiminde büyük memnuniyet yarattı. TÜDYİKEB Başkanı Nihat Çelik, "Dijital Tarım Pazarının uygulanmaya başlanmasıyla tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Bu programla gönüllü yetiştiriciler ve alıcılar e-devlet üzerinden kayıt olacak ve hem alış hem de satış kotaları, fiyatlandırmaları, ödeme programı bu sistem üzerinden takip edilecek" diye konuştu.

KÜÇÜK İŞLETMEYE KORUMA

Nihat Çelik, özellikle küçük aile işletmelerinin pazara ulaşmasında büyük rolü olan ve haksız kazanç sağlayan aracıları devreden çıkaracak olan bu programla yetiştiricinin artık daha fazla kazanmasının mümkün olduğuna söyledi. Çelik, "Büyük bir bölümü kırsal kesimde üretim yapan küçükbaş hayvan sahiplerinin dijital sisteme girme ve bu sistemi yönetmede bazı zorluklarla karşılaşacağını ön görmekteyiz. Bu nedenle programın başarısının artırılması için yetiştirici birlikleri de sözleşmeli olarak sistemde yer almalıdır" dedi.





RAMAZAN PAKETLERİNE ET VE KIYMA DA GİRSİN

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptıkları görüşmede Ramazan paketlerine et girmesi için de talepte bulunduklarını ve bu önerilerine Pakdemirli'nin sıcak baktığını anlatan Çelik, "Hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı yardımların içerisine birer kilo kıyma ve et konulması için altyapı oluşturulmasını talep ettik. Bunun soğuk zinciri de çok kolay şekilde sağlanır. Biz Birlik olarak yaptığımız yardımlarda, evine Ramazan paketi gönderilecek aileleri önceden tespit ediyor ve kesimin ardından hemen paketleri hazırlayarak aynı gün ailelere ulaştırıyoruz. Bu ülke geneline yayılarak, insanların sofrasına bu mübarek ayda et gönderilebilir" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK