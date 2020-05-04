Korona virüsle mücadelede daha çok yumurta tükettik

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde kahvaltı harici öğünlerde de kullanılan yumurtanın tüketiminin arttığını söyledi. Girit, "Karantina sürecinde kek, börek, tatlı yaptık ve bunların hepsinde yumurta kullandık. Şu anda talepte yüzde 25'lik bir artış olduğunu söylemek mümkün" dedi. Yumurta üreticileri ve sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların yumurta tüketiminin arttığını belirtti. Ekiz Yumurta Satış Direktörü Ümit Gönen de, "Karantina döneminde 3 öğünü evde yiyoruz. Kahvaltıyı da ailece yapıyoruz, doğal olarak yumurta soframızda oluyor" ifadesini kullandı.

TERCİHLER DE DEĞİŞTİ

Gordo Yumurta Satış Müdürü Zafer Gürlüoğlu da, "Son yıllarda Türkiye'nin iç tüketiminde bir düşüş söz konusuydu. Biz şu anda eski oranları yakaladık" dedi. Kovid-19 sürecinde tüketicinin yumurtada paket tercihinin de değiştiğini dile getiren Gürlüoğlu, şu anda daha çok 30'lu grupların daha çok satıldığını sözlerine ekledi.