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Haberler Ekonomi Torbalı’da domates ve biber fideleri toprakla buluştu

’da domates ve biber fideleri toprakla buluştu

Torbalı’da domates ve biber fideleri toprakla buluştu
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Üç günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmir'in Torbalı ilçesinde birçok işletme kapatılırken, tarım arazilerindeki çalışmalar aksamadı. İlçedeki tarım arazilerinde kış mahsullerinin hasadını bitiren üreticiler domates, karpuz ve biber ekimlerinde sona yaklaştı. Virüs salgınına karşı bazı işletmeler geçici süreliğine kapatılırken, tarım işçileri bu yasaktan muaf tutuldu. İşçiler yaz mahsullerinin ekimlerini tamamlayarak fidelere can suyu verdi. Hasatların beklenen tarihte başlayacağı öğrenildi.

ÖMER DUR

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